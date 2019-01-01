إيفرتون يتعاقد مع فابيان ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الاثنين تعاقده مع فابيان ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي لمدة ثلاثة أعوام.

وفاز الإنجليزي الدولي ديلف مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

ولم يكشف إيفرتون عن القيمة المالية لصفقة ضم ديلف /29 عاما/ لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو عشرة ملايين جنيه استرليني (5ر12 مليون دولار).

وتقلصت مشاركات ديلف مع مانشستر سيتي مما دفعه للانتقال إلى إيفرتون بحثا عن مزيد من المشاركات.

وقال ديلف للموقع الرسمي لإيفرتون "أردت اللعب بشكل اعتيادي، وفرصة القدوم واللعب في إيفرتون كان من الصعب رفضها".

وأضاف "وصلت لمرحلة عمرية تجعلني أكثر خبرة، لذا اتمنى أن أنقل هذه الخبرة لزملائي هنا من أجل مستقبل أفضل".