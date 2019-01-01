محافظ بني سويف ورئيس شركة المياه يتفقدان محطة معالجة صرف تزمنت الشرقية

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وفدًا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة.

وعقد المحافظ اجتماعا بقيادات الشركة القابضة والتنفيذيين المختصين من المحافظة تناول خلاله مناقشة آخر مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وآليات تعزيز التنسيق بين الشركة القابضة والهيئة القومية والمحافظة لتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والرفع والمعالجة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المحافظ، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة في الفترة الحالية نظرا لتشابك وتأثير هذا الملف على قطاعات أخرى حيوية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل في هذا القطاع من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أنه يتم حاليا الدفع بـ12 مشروعا تم الانتهاء منها ويجري تنفيذ التوصيلات المنزلية تمهيدا لدخولها الخدمة، والدفع بأربعة مشروعات أخرى قاربت على الانتهاء، بجانب 13 مشروعا مدرجا في خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل فيهم حسب الاعتمادات التي يتم إتاحتها.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ المشروع القومي للمشاركة الاجتماعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبني سويف كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع تمهيدا لتعميمه، حيث جرى اختيار 13 قرية بالتواصل مع كلا من (الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي.

وعقب الاجتماع توجه المحافظ المستشارهاني عبد الجابر رفقة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة في جولة تفقدية داخل محطة معالجة صرف صحى تزمنت الشرقية مركز بني سويف، لمتابعة سير الأعمال في المحطة التي يتم رفع كفائتها وتحويلها من نظام المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية ، حيث تنفذ المشروع الهيئة العربية للتصنيع

واستمع المحافظ ورئيس الشركة لعرض موجز عن سير العمل في المشروع ، والذي تم البدء فيه أكتوبر 2018، ومن المقرر نهوه خلال الفترة القادمة ،حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 95% ،بتكلفة اجمالية 136 مليون جنيه ، وبطاقة 62.500 متر مكعب في اليوم

وتفقد المحافظ مكونات المشروع الذي يتكون من مبنى للفلاتر مكون من 7 فلاتر بالإضافة إلى غرفة كهرباء و4 طلمبات، وطالب بزيادة وتيرة العمل لإنهاء المشروع في التوقيت المحدد له ، مشددا على تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.