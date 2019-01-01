محافظ جنوب سيناء يطالب بدراسة صرف مساعدات عاجلة للصيادين من صندوق تنشيط السياحة

انتقد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تجاهل الصيادين بجنوب سيناء، وعدم تقديم مساعدات مالية لهم نتيجة منع الصيد منذ فترة، قائلا إنه خاطب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لصرف تعويضات ومساعدات مالية أخرى للصيادين وأسرهم.

وطالب المحافظ بدراسة إمكانية صرف مساعدات عاجلة للصيادين من صندوق تنشيط السياحة.

وأضاف أنه خاطب الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمساهمة في تقديم مساعدات لهذه الأسر التي ليس لها مصدر رزق سوي الصيد.

جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم "7" المتعقد بقاعة الديوان العام للمحافظة اليوم، بحضور اللواء نادر حنفي، السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام، السكرتير المساعدات وعطية مرسي وغريب حسان عضوي مجلس النواب.

وقال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يجري بحث صرف التعويضات للصيادين، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس الحالات التي جرى إرسالها تمهيدا للصرف.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أان إجمالي ما تم صرفة لمتضرري حادث حريق السوق التجاري القديم بلغ نجو مليون و530 ألف جنيه لعدد 42 متضررا، وتم إيداع المساعدات لكل متضرر عن طريق البنك.

وطالب غريب حسان، عضو مجلس النواب، بعمل دراسة لكل الصيادين وتحديد مساعدة شهرية تكفي أسرته حال توقف الصيد، خاصة أن الصيادين تحملوا متاعب كثيرة خلال العامين الماضيين وأصبحوا عير قادرين على التحمل نظرا لارتفاع الأسعار.