اتحاد السلاح يشكر السفير المصري بالمجر

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قام السفير المصري بالمجر اشرف الموافي بزيارة بعثة منتخب السلاح المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المجربة بودابست.

وحرص السفير أشرف الموافي على زيارة البعثة بمقر اقامتها حيث استقبله رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة عبد المنعم الحسيني.

وقام الموافي بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تقديم افضل مستوى مشيدا بالمظهر المشرف للبعثة سلوكيا واخلاقيا فى هذا المحفل الرياضي العالمي.

ووجه الحسيني رئيس البعثة الشكر إلى السفير المصري في المجر أشرف الموافي لاهتمامه وحرصه على زيارة البعثة وتشجيعه للاعبين.

واكد الحسيني على حرص كل أعضاء البعثة المصرية مسئولين ومدربين و إداريين ولاعبين على الالتزام السلوكي والاخلاقي في المقام الاول باعتبارهم سفراء لمصر أمام العالم كله.

أشار قائلا أن تلك الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بأبنائها الرياضيين حتى خارج الحدود و تعتبر داعما وحافزا قويا للاعبين واللاعبات لتحقيق افضل النتائج.

أضاف الحسيني أن منتخب السلاح يسير بخطوات ثابتة وواثقة في بطولة العالم وسط منافسة شرسة من جميع المشاركين.

وتحدث قائد المنتخب اللاعب علاء ابو القاسم مؤكدا أن تلك الزيارة تزيد من حماس الفريق وتحمله المزيد من المسئولية نحو تحقيق نتائج مشرفة لمصر في البطولة.