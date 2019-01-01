يجتمع وزراء الإعلام العرب، غدا، بالقاهرة في دورتهم الـ50، ويرأس وفد مصر الاستاذ مكرم محمد أحمد رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الإعلام.

وتناقش الدورة عدة بنود أعدها المكتب التنفيذي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري، ويضم مصر والإمارات وتونس والصومال والسعودية والعراق في مُقدمتها القضية الفلسطينية؛ كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي ما زالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى لموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويتضمَّن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، إضافة لموضوعات أخرى.

وتشهدُ هذه الدورة استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية"، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وكان وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، ترأس أمس أعمال الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم.

وناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر لها اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وكانت أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أعدت جدول أعمال الوزاري برئاسة الدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة المشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام.

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