 مصر في التصنيف الأول لتصفيات كأس الأمم «الكاميرون» 2021 - بوابة الشروق
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مصر في التصنيف الأول لتصفيات كأس الأمم «الكاميرون» 2021

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
شريف أبوحمد
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:40 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف المنتخبات التي ستشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام بالكاميرون.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول رفقة 11 منتخبًا، من بينهم الثلاثي العربي (تونس - الجزائر – المغرب).

وجاء تقسيم الكاف للتصفيات على 5 أوعية وتم الأخذ بآخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، في منتصف شهر يونيو الماضي، وجاء المنتخب الوطني، في الوعاء الأول مع منتخبات التصنيف الأول.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون) في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن نهائي النسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية (2019) المُقامة بمصر سيقام يوم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة بين السنغال والجزائر.


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