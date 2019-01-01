تقيم لجنة قطاع السياحة والفنادق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، منتدى تحت عنوان "قطاع السياحة والفنادق - فرص وتحديات " بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان غدًا الأربعاء.

وقال الدكتور علي عمر، رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بوزارة التعليم العالي، إن المنتدى سيعقد بقاعة المؤتمرات كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين والمسئولين والخيبراء السياحيين.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية تتضمن كلمات لوزير التعليم العالي، والدكتور عمرو سلامة ، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور علي عمر عبد الله نائب رئيس المنتدى.

وأضاف عمر أن المنتدى سيشهد ثلاثة جلسات حوارية علمية إلى جلانب الجلسة الختامية التي يتم فيها الإعلان عن التوصيات الخاصة بالمنتدى.

وتتناول الجلسة الأولى "اللوائح الدراسية الحالية واحتياجات سوق العمل ( أكاديميين - رجال الصناعة – خريجين)"، ويرأسها الدكتور حازم عطية الله، نائب رئيس جامعة حلوان ومحافظ الفيوم الأسبق، ويتحدث فيها كل من هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، وعمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور حسام درويش الأمين العام المساعد للتدريب والتسويق والسياحة بالمنظمة العربية للسياحة، والخبير الفندقى مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة فنادق بيراميزا، ومحمود القيعي، مدير فندق فورسيزون الجيزة ، الطيار علاء عاشور رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية سابقا.

وقالت الدكتورة أمينة شلبي مقرر المنتدى، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، إن الجلسة الثانية بمثابة ورشة عمل حول "أعداد معايير الجودة العربية ودمجها مع معايير جودة القطاع بمصر" وتترأسها الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأضافت شلبي أن الجلسة الثالثة تتناول "تصنيفات المجلات العالمية في قطاع السياحة ومعامل التأثير العربي" ويرأسها الدكتور محمد حجازي عميد كلية السياحة و الفنادق جامعة قناة السويس، والدكتورعبد الرحيم الحنيطي، الأمين المساعد لمعامل التاثير العربي ومسئول الجودة بالاتحاد والدكتور محمد الأمير المدير الإقليمي لسكوبس الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يدير رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بوزارة التعليم العالي نائب رئيس المنتدى، الجلسة الختامية لإعلان التوصيات.