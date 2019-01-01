محافظ البحر الأحمر يؤكد: هدفنا الأساسي هو الحفاظ على البيئة المستدامة

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أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن استخدام المياه الرمادية تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك بتركيب وحدة معالجة المياه الرمادية مستقلة بالمنازل لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء لتكون أول نموذج متميز لهذا الأمر ليتم تعميمها على باقى المناطق السكنية بالغردقة كمرحلة أولى.

وأوضح المحافظ أن معالجة هذه المياه ساهمت بنسبة كبيرة في توفير المياه وتقليل الضغط على شبكة الصرف الصحى واستغلال العناصر الغذائية الموجودة في المياه الرمادية في نمو النباتات وتقليل كلفة استخدام الأسمدة للحفاظ على بيئة مستدامة.

وتشكل المياه الرمادية الناتجة من مياه الاستحمام ومياه الغسالات نسبة 40% من مياه الصرف الصحي الإجمالية المنزلية وهذا يوضح مدى أهمية هذه المياه، فالمياه عنصر أساسي واستراتيجي وحيوي يرتبط بالحياة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن وحدة معالجة المياه الرمادية تتكون من 3 مراحل تبدأ بوحدة فصل الزيوت والدهون والمواد المستخدمة فى التنظيف، ووحدة ترشيح المياه الرمادية بواسطة الحصى والرمل والفحم، والوحدة الأخيرة تخزين المياه المرشحة، وهى التى يتم استخدامها فى رى المسطحات الخضراء.