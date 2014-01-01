5 أعوام على إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا ولازلت أسئلة تبحث عن جواب

حطام طائرة مشتعل، و ركاب موتى، كانوا مشدودين في كراسيهم وقت الوفاة، إنها صور مأسوية، تلك التي اعترضت أعين الناظر في مكان سقوط الطائرة، في 17 يوليو 2014 (الذي تحل ذكراه غدا الأربعاء) شرق أوكرانيا.

في هذا اليوم سقطت طائرة ماليزية على متنها 298 شخصا على الأرض بشكل مدو، بعد أن أسقطت فوق منطقة دونباس، التي كانت تشتعل فيها المعارك بين القوات النظامية الأوكرانية والانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا.

يسود إجماع بشأن هذه التفاصيل الخاصة بالكارثة، ولكن لا تزال هناك، وبعد خمسة أعوام على كارثة الرحلة أم أتش 17 الرحلة ، الكثير من الأسئلة التي تبحث عن جواب.

رأت لجنة تحقيق دولية في هولندا أن هناك أدلة دامغة على إدانة الانفصاليين المدعومين من روسيا، بإسقاط الطائرة. وذكر المحققون في شهر يونيو الماضي، أسماء محددة لمتهمين تعتبرهم وراء هذه الجريمة، وهم ثلاثة روس و أوكراني.

ويعتقد المحققون أن هؤلاء الأربعة يتحملون المسؤولية المشتركة عن إسقاط الطائرة بصاروخ روسي الصنع، باستخدام نظام الدفاع الجوي بوك. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هؤلاء الأربعة غيابيا في 9 مارس 2020، في هولندا، صاحبة أكبر عدد من الضحايا الذين قتلوا جراء سقوط الطائرة. كان من بين القتلى أيضا ركاب من ماليزيا وإندونيسيا وألمانيا وبلجيكا والفلبين وكندا.

ويعتبر قتلى الرحلة أم أتش 17 حتى الآن، أكبر مجموعة للضحايا قتلوا مرة واحدة خلال النزاع المسلح في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا.و بلغت حصيلة هذا النزاع الدموي نحو 13 ألف قتيل، حتى الآن. وتدفع روسيا عن نفسها أي مسؤولية عن الكارثة، وهو ما يجعل المتهمين بقتل 298 شخصًا لا يخشون تسليمهم. وفي موسكو أكد المتهم الرئيسي، إيجور جيركين، أكثر من مرة عدم وجود أي صلة للانفصاليين بإسقاط الطائرة.

وتحدث رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بشأن القضية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين الماضية في اليابان، أواخر يونيو الماضي.

ويأمل أهالي الضحايا أن يتم الكشف عن المسؤولين عن قتل ذويهم، وأن تعتذر روسيا. ولكن المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، شدد مؤخرا، وفي ضوء اقتراب الذكرى السنوية للكارثة، على أن موقف بلاده واضح "وهو يستند إلى أنه لا يمكن الاعتراف بنتائج التحقيقات، لأنها أجريت بدون مشاركة روسية".

كما جاء رد الفعل من جانب رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، على نتائج التحقيقات، في الوقت المناسب لروسيا، حيث لمح مهاتير محمد، في العاصمة كوالامبور، إلى أن هناك مؤامرة ضد موسكو، وقال: "لقد كان الأمر من بدايتها قضية سياسية، الهدف منها البحث عن طريقة لاتهام روسيا بارتكاب خطأ"، ورأى أنه لا يوجد حتى الآن دليل يدين روسيا.

دأبت روسيا على طرح رؤى مختلفة بشأن الكارثة، منها أنه من المحتمل أن تكون طائرة أخرى هي التي أسقطت الطائرة الماليزية. بل إن شاهدا أوكرانيا، فر إلى روسيا، ذكر اسم طيار أوكراني، قال إنه هو الذي أسقط الطائرة الماليزية بطائرة سوخوي 25، وأن هذا الطيار قتل نفسه رميا بالرصاص عام 2018.

ومن بين نظريات المؤامرة أيضا، أن هذا الطيار كان يريد إسقاط طائرة بوتين نفسه، في نفس اليوم الذي أسقط فيه الطائرة الماليزية.

كما حاولت وزارة الدفاع الروسية تبرئة روسيا من تهمة إسقاط الطائرة الماليزية من خلال دليل مزعوم على أن بقايا نظام الدفع الصاروخي الذي عرضه المحققون الدوليون تعود للحقبة السوفيتية و تحمل رقمًا تعريفيًا أوكرانيًا، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

ليست هناك أدلة على صحة هذه الرؤى الروسية، بل أن الغرب يعتبر كل ذلك تضليلًا متعمدًا، ومحاولة من روسيا للتشكيك في عمل المحققين، وصرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة لروسيا.

بالنسبة لروسيا، فإن عواقب إسقاط الطائرة كانت كارثية، حيث اكتسب النزاع الإقليمي، في أوكرانيا، ولأول مرة، بعدا دوليا، بسبب العدد الكبير من الأجانب الذين قتلوا بسبب النزاع، وبعد أن كانت ردود الفعل على ضم روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، خفيفة، كانت هناك عقوبات قاسية في أعقاب إسقاط الطائرة بوينج، الماليزية.

بالنسبة للجنة التحقيق الدولية في هولندا فإن القضية واضحة: حيث أسقطت الطائرة في طريقها من أمستردام إلى كوالامبور، انطلاقا من المنطقة التي تخضع لسيطرة الانفصاليين.

قدم المحققون أيضا بروتوكولات لمحادثات لاسلكية تم التنصت عليها. وتوصل فريق المحققين الاستقصائي البريطاني، بِلينجكات، إلى أن نظام بوك يعود للواء 53 التابع لسلاح الدفاع الجوي الروسي في كورسك، ونقل إلى إقليم دونباس، وقال أعضاء الفريق إن لديهم مقاطع فيديو تثبت ذلك.

ولكن، هل يمكن أن يكون نظام بوك قد جاء من روسيا؟

عرض التلفزيون العسكري الأوكراني، عشية إسقاط الطائرة بوينج، صورا لوزير الدفاع الأوكراني فاليري جيلتي، أثناء تفقده إحدى وحدات نظام بوك الجاهزة للتشغيل، في منطقة الحرب.

وذكرت وسائل إعلام روسية، قبل ثلاثة أسابيع من إسقاط الطائرة الماليزية ، أن الانفصاليين احتلوا قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الدفاع الجوي الأوكراني في دونيتسك، وغنموا نظام بوك، للدفاع الجوي.

ورغم أن وزارة الدفاع الأوكرانية نفت ذلك، إلا أن جهاز المخابرات الأوكراني إس بي يو اعترف بأنه كان يعلم بوجود نظام بوك لدى الانفصاليين.

تستطيع هذه الصواريخ إصابة أهداف جوية على ارتفاع 22 كيلومترا، ورغم ذلك فإنه لم يتم إغلاق المجال الجوي فوق منطقة الحرب. كان الانفصاليون قد نجحوا في إسقاط أكثر من طائرة تابعة لسلاح الجوي الأوكراني، بدون نظام بوك، حيث قتل 49 شخصا، في 14 يونيو، جراء إسقاط طائرة عسكرية من طراز أي أل 76، لدى محاولة الهبوط في مطار لوهانسك.

لا يزال من غير المعروف حتى اليوم، السبب الذي جعل أوكرانيا لم تغلق آنذاك المجال الجوي فوق مناطق القتال بشكل كامل. هل أرادت الدولة المتعثرة ماليا، مثلا، عدم التخلي عن عائدات حقوق المرور الجوي؟ ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب الكارثة، باللائمة، على أوكرانيا، وقال إن الحكومة الأوكرانية تقاعست في إقامة منطقة حظر للطيران فوق منطقة القتال.

أما اليوم فلم يعد يسمح لطائرات الركاب المدنية التحليق فوق المنطقة.