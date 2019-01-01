بيانات حكومية: تركيا استوردت أسلحة بقيمة 184 مليون يورو من ألمانيا في 4 أشهر

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أفادت بيانات حكومية ألمانية بأن تركيا استوردت أسلحة بقيمة 1ر184 مليون يورو (206 ملايين دولار) من ألمانيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، بناء على استفسار من النائبة سيفيم داجديلن، من حزب اليسار، فإن أنقرة هي مرة أخرى أكبر مستورد للأسلحة الألمانية، وبفارق كبير.

وأوضحت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصادرات اقتصرت على "بضائع تتعلق بالقطاع البحري".

ويُفترض أن هذا يعني المواد اللازمة لبناء ست غواصات طراز 214 التي يجري بناؤها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية.

وعلقت داجديلن بالقول إن المضي في تصدير الأسلحة لتركيا هو "أمر غير مسؤول".

وأكدت على ضرورة "وقف صادرات الأسلحة للنظام المستبد في تركيا، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الصادرات الفعلية".