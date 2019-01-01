السفير الأمريكي بالكويت: تحالف حماية النقل البحري بـ«هرمز» لا يزال في طور التبلور

قال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، "إن التحالف الدولي لحماية النقل البحري في مضيق "هرمز"، والذي أعلنته الولايات المتحدة، مازال في طور التبلور، وسط دعم دولي مستمر".

وأضاف سيلفرمان – في تصريح صحفي – أن جميع الدول الخليجية، ودول المنطقة، تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من التعدي على حرية النقل البحري ، لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالأمور السياسية، لوجود مدنيين على متن هذه السفن، بحاجة للحماية، وهو ما يتفق عليه الجميع.

وحول فائدة إنشاء هذا التحالف، في ظل وجود تحالف دولي قائم ضد الإرهاب، قال سيلفرمان "لو عدنا للسابق، لوجدنا اتحادا عالميا لحماية حرية النقل، وكانت بدايته ضد القرصنة، وتم إنشاؤه من قبل الأمم المتحدة منذ عقود، لكننا بحاجة إلى هذا التحالف لوقوع هجمات على السفن فعليا، وهو رد فعل طبيعي لهذه الهجمات"، مشددا في الوقت نفسه على أن الهدف الوحيد من هذا التحالف، يتمثل في حماية حرية النقل التجاري.

وفيما يتعلق بإعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به، قال سيلفرمان "إن الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للعودة للنسبة المتفق عليها من التخصيب".

وعن توقف الحديث عن القمة الخليجية ـ الأمريكية، قال السفير الأمريكي لدى الكويت، "إن فكرة عقد القمة لا تزال قائمة، وليست لدي فكرة إلى أين وصلت، لكن كما شاهدتم، كانت هناك العديد من الزيارات عالية المستوى من دول الخليج لأمريكا مؤخرا، فعلاقاتنا مع الجميع قوية، وهذا ما يستوجب أن تكون دول المجلس موحدة".