رئيس بيت العائلة المصرية في لندن: مصر تمتلك معالم سياحية تكفي لمعيشة عشرات الدول خارجيا

قال مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، إن مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" يعد خطوة إيجابية على الطريق السليم للتواصل مع المصريين في الخارج، لافتا إلى أنهم ناقشوا -خلال جلسة مسودة قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج- آلية الوجود المصري بالخارج وطبع ميثاق للعمل به؛ للقضاء على المشكلات القائمة للكيانات المصرية وإتاحة العمل.

وأضاف رجب، لـ"الشروق"، أن أهمية المؤتمر ترجع أيضا إلى مناقشة سبل ووسائل تنشيط السياحة في مصر ومحاولة تصحيح المفاهيم والقضاء على عشوائية معاملة السائحين، متابعا: "مصر تمتلك معالم سياحية تكفي لمعيشة عشرات الدول خارجيا، ولكن لا تدر دخل 1 على مليون مما يمكن أن تدره من قطاع السياحة".

وأوضح رجب أن المصريين في الخارج يواجهون مشكلات تتعلق بتحمل أعباء وتكاليف سفر الجثامين، وأيضا القضايا القانونية المختلفة والترويج للدولة خارجيا، مضيفا: "اعتقاد أن المصريين بالخارج لديهم المال الكافي للاستثمار في مصر أمر غير صحيح، والمستثمرين الذين يستطيعون فعل ذلك قلة قليلة"، منوها بأنه يتحتم على الدولة تقديم الدعم الكافي لهم.

يذكر أن وزارة الهجرة نظمت على مدار الـ4 أيام الماضية فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي اختتمته أمس بزيارة ميدانية لمشروعات هضبة الجلالة؛ لتعريف المصريين بالخارج على أهمية المشروعات القومية.