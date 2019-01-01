كشفت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء عن أن الإقتصاد الكندي حصل على 6.1 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في شهر مايو الماضي ليصل مجموعة الأسثمارات إلى 34.2 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019.

وذكرت الوكالة الفيدرالية إن المستثمرين الأجانب حصلوا على 10.2 مليار دولار من الأوراق المالية الكندية في مايو، بعد شهرين من سحب الاستثمارات. في الوقت نفسه، تم استئناف الاستثمارات الكندية في الأوراق المالية الأجنبية لتصل إلى 4.1 مليار دولار.

وأضاف المستثمرون غير المقيمين 12.9 مليار دولار من السندات الكندية إلى محفظتهم في مايو. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في سندات الحكومة الفيدرالية 8.8 مليار دولار، وبشكل رئيسي مشتريات السوق الثانوية من الأدوات المقومة بالدولار الكندي. وكان هذا أول استثمار شهري في هذه الأدوات منذ أربعة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف المستثمرون غير المقيمين 3.9 مليار دولار من سندات الشركات الحكومية الفيدرالية إلى ممتلكاتهم.

وأشارت الحكومة إلى إن المستثمرين الكنديين استأنفوا عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية الأجنبية من خلال مشتريات بلغ مجموعها 4.1 مليار دولار في مايو ، بعد تصفية 189 مليون دولار في أبريل.