تراجع قوي في مبيعات بيجو ستروين في النصف الأول من 2019

سجلت مبيعات مجموعة بيجو ستروين الفرنسية تراجعًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي.



وأوضحت المجموعة اليوم الاثنين، أن مبيعاتها على مستوى العالم تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 8ر12% لتصل إلى ما يزيد عن 9ر1 مليون سيارة.



ولفتت المجموعة التي تضم الماركات الكبيرة (بيجو وستروين وأوبل) إلى أنه في الوقت الذي حققت فيه المبيعات ارتفاعا ضئيلا في أوروبا، فإنها تراجعت بصورة ملحوظة في أسواق ما وراء البحار في آسيا وأمريكا اللاتينية.



وأكدت بيجو ستروين إعلانًا سابقًا تحدث عن اعتزامها العودة إلى روسيا، حيث أعلنت الشركة طرح موديل "زافيرا لايف" و"جراند لاند إكس" في روسيا خلال بضعة أشهر.



وستطرح بيجو ستروين البيانات الخاصة بنتائج أعمالها في النصف الأول من العام الحالي بعد غدا الأربعاء