الرئيس العراقي: نحرص على تمتع الفلسطينيين بكامل حقوقهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم.

وشدد صالح ، خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية والوفد المرافق له ، على موقف العراق "الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وحرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".

ونقل رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس العراقي تحيات الرئيس محمود عباس ورغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات وتثمين مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي، بما يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة.