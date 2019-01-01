والد الرقيب أحمد محمد عبد العظيم: طلب مني أدعي له بالشهادة يوم وفاته

قال محمد عبد العظيم والد الشهيد الرقيب أحمد محمد عبد العظيم، إنه سعد كثيرا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولنجله الراحل اليوم، خلال حفل تخريج الدفعة 157 من معهد ضباط صف المعلمين.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، «كنت عارف أن ابني بطل وكان دائمًا يطلب الشهادة، وقالي أدعيلي لي بيها في اليوم اللي استشهد فيه، وصمم وأخذ دور زميله ونفذ أمر الله».

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس السيسي وطلب منه إلحاق نجله الآخر بسلاح الصاعقة لاستكمال مسيرة شقيقة الشهيد، معقبًا: «سلمت على الرئيس وقولتله عندي ابني التاني عايزة يستكمل مسيرة شقيقه ويكون في نفس المجموعة بإذن الله، وأنا دائم على زيارة مجموعة الشهيد وزملائه».

وكّرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، أسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبد العظيم.