وفاة أول مريض بفيروس إيبولا في أكبر مدن شرق الكونغو

صرح مسؤول حكومي في الكونغو اليوم الثلاثاء أن أول مريض بفيروس إيبولا في مدينة جوما بشرق البلاد فارق الحياة.

وقال كارلي نزانازو حاكم إقليم شمال كيفو، الذي تقع به مدينة جوما، وهي أكبر المدن في شرق البلاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تولي فريق الاستجابة التابع لنا العناية بهذه الحالة على الفور، ولكن للأسف استطيع أن أؤكد وفاة المريض".

وتشهد منطقة شرق الكونغو ثاني أسوأ موجة تفشي لفيروس إيبولا منذ العام الماضي.

وأكدت مدينة جوما التي تقع على الحدود مع رواندا أول أمس الأحد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس المميت الذي يؤدي إلى إصابة المريض بالحمى، وفي كثير من الأحيان يتسبب في حدوث نزيف داخلي ثم الوفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكونغولية أن قسا مسيحيا كان متواجدا في بلدة بوتيمبو التي ظهر بها المرض، وكان يضع يده على المصلين في العديد من الكنائس في البلدة، تأكدت إصابته بالفيروس.

وبدأت الفرق التابعة لمنظمة الصحة العالمية حملة تطعيمات ضد الفيروس في جوما أمس الاثنين، مع التركيز بصفة خاصة على الأشخاص الذين كانوا يستقلون نفس الحافلة مع القس في الطريق من بوتيمبو إلى جوما.

وبلغ عدد المتوفين جراء فيروس إيبولا في الكونغو أكثر من 1600 شخص حتى الآن.