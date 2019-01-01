روسيا: 32 مليون دولار رشي مستردة عام 2018

كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، عن استرداد ملياري روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشى لمسؤولين حكوميين عام 2018.

وأشار باستريكين -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية، قائلا: "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل في العام الماضي".

جدير بالذكر أنه كان قد تم مصادرة 20 مليار روبل من ممتلكات الوزير السابق للحكومة المفتوحة في روسيا ميخائيل أبيزوف، وذلك على خلفية اتهامه بالاختلاس.