السعودية ترفض الادعاءات القطرية بعدم استقبال الحجاج

رفضت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، الادعاءات التي أطلقتها الدوحة بعدم قبول الحجاج القطريين أو المقيمين بأداء الحج هذا العام، مشيرة إلى أن المملكة هيأت السبل لقدوم الحجاج من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

وقال وزير الإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس)، عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم".

وأضاف أن " المملكة تجدد رفض الإدعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث أن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر".

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، وجهت دعوة في وقت سابق، إلى السلطات المعنية في قطر، تطالبها بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وطالبت الوزارة بإزالة العقبات، التي تضعها الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

وذكر بيان وزارة الحج والعمرة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة السعودية حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.