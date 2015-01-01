الكرملين: لا يوجد اتفاق بعد لإجراء مباحثات حول خطة العمل الشاملة للبرنامج الإيراني

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أنه لا يوجد اتفاق بعد لإجراء مباحثات حول خطة العمل الشاملة للبرنامج الإيراني حتى الآن.

وردا على سؤال حول رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد مباحثات مع رؤساء روسيا وأمريكا وإيران، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد تخطيط للقاءات في الوقت الحالي، ولكن يمكن الاتفاق عليها في وقت قصير خلال ساعات"، مضيفا: "لا يوجد أي اتفاقات بعد لعقد مثل هذا اللقاء الذي اقترحه الرئيس الفرنسي".

يذكر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015) دعت -في بيان مشترك الأحد الماضي- إلى وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار في ملف إيران النووي، داعية طهران إلى الوقف الفوري لقرار زيادة تخصيب اليورانيوم فوق حدّ 3.67%.

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وواشنطن تدهورت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.