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إيمي2019.. Saturday Night Live يحصد 18 ترشيحا

نجلاء سليمان
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:35 م

تفوق برنامج "Saturday Night Live" في موسمه الـ44، على الأعمال التلفزيونية الترفيهية حيث نال 18 ترشيحا ضمت ممثليه وضيوفه من الممثلين الذين قدموا حلقات متميزة وكوميدية من بينهم حلقة ساندرا أوه وآدم ساندلر، ومات دايمون وروبرت دي نيرو.

Saturday Night Live هو برنامج منوعات تلفزيوني أمريكي مباشر، يقدم عروضاً كوميدية ومحاكاة ساخرة للسياسة والثقافة المعاصرة، يؤديها طاقم كبير من الممثلين، كل حلقة يقدمها ضيف من المشاهير ويقدم المونولوج الافتتاحي مع طاقم البرنامج، كما تقدم عروضاً موسيقية مباشرة يؤديها الضيف الموسيقي لكل حلقة.

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