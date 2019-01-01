ضبطت الشرطة الإيطالية، أمس الأثنين، أسلحة متنوعة لدى جماعات يمينية متطرفة صاروخ جو- جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري، كما اعتقلت ثلاثة أشخاص في العملية ذاتها.

وأوقفت السلطات الإيطالية، 3 أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرجيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عُثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات للزعيم النازي أدولف هتلر.

وقالت الشرطة الإيطالية إنه "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو- جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ "ماترا" الذي يزن 245 كيلوجراما.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 3 متر وتم تصنيعه في فرنسا، كما أنه معروض للبيع بسعر حوالي نصف مليون يورو وكان بالفعل موضع اهتمام، وفقا لصحيفة "إيل مانيفيستو" الإيطالية.

إلى ذلك، قالت الشرطة الإيطالية إن الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة، ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال". وشملت الاعتقالات الأخرى مواطن سويسري (42 عاما) وإيطالياً (51 عاما)، متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي بمقاطعة بافيا (شمال إيطاليا).

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة الإيطالية مع متطرفين إيطاليين معروف عنهم أنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرجيولو، الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب". وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز (سكوربيون) و306 قطعة سلاح و20 حربة.

وقال جوزيبي دي ماتييس، مفوض شرطة تورينو خلال مؤتمر صحفي: "لدينا بعض الأفكار بشأن ما يمكن أن تستخدم فيه المعدات المضبوطة لكننا لن نتكهن بها".

وقال أوجينيو سبينا، مسؤول مكافحة الإرهاب: "لا يوجد في الوقت الحالي ما يدفعنا إلى الشك" في تدبير مؤامرة نشطة لاستخدام الأسلحة.