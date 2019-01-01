 العراق: مسلحون من داعش يقتلون شخصين في كركوك بتهمة التعاون مع الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: مسلحون من داعش يقتلون شخصين في كركوك بتهمة التعاون مع الأمن

كركوك (العراق) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:37 ص

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن شخصين لقيا حتفهما في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش استهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك.

وقال المقدم ثائر العبيدي، من شرطة كركوك، في تصريح صحفي، إن "عناصر من تنظيم داعش اقتحموا صباح اليوم قرية أحمد الدانوك التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، وقاموا باقتياد اثنين، بتهمة التعاون مع القوات الأمنية، ثم أعدموهما رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار".

يشار إلى أن تنظيم داعش ما زال يقوم بعمليات في أنحاء متفرقة من العراق رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

وتعتزم قيادة العمليات المشتركة العراقية الشروع بعملية جديدة لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد بهدف الحد من نشاط التنظيم.


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