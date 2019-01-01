دائما ماتحدث مشاكل وخلافات بين الجيران وحتى الأقارب في تقسيم مساحات الأراضي بينهم وكلاً منهم يريد توسيع بقعة من الأرض لعدة أمتار لاستغلال المساحة الزائدة لمصلحته وتحقيق الاستفادة الكاملة، ودائمًا ماتكون الخلافات على مساحات كبيرة والصغير منها يكون عدة أمتار، لكن في لندن وصل الخلاف بين جارين للمحكمة على 15 بوصة (38.1 سم) من الشارع.

خط فاصل يبلغ طوله 15 بوصة (38.1 سم) أشعل صراعًا بين جارين في شارع هارلي ستريت في حي مرليبون بلندن، بين طبيبه يُدعى جايشري بيلاي ومحامي متقاعد يُدعى هيو كليمنت سوريل، الصراع استمر لشهور لبنهم حتى وصل للقضاء، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

محكمة الصلح التابعة لويليسدن أقرت بتبرئة هيو كليمنت من مضايقة جارة الطبيب، وأقرت أنه "قام بحماية حقوق الملكية الخاصة".

ويقع الشريط أو الخط الفاصل بين مخزن سوريل، للصناديق الخشبية ومكان خشبي يخص بيلاري، ووضع مجموعة صناديق أمام مخزن سوريل مما أعاق حركة فتح الباب. وتقدم سوريل بشكوى أن جاره قام بانتهاك خصوصيته وتعدى على جزء من ملكيته الخاصة.

وقال سوريل للمحكمة، إنه كان منزعجًا من تعدي جارته بشكل يومي على ملكيته ووضعت ثلاث صناديق وحفرت أزهار اللافندر التي كان قد زرعها.

وأصرت الدكتورة بيلاي أن حدود أراضها تذهب مباشرة إلى نهاية متجر السيد سوريل، والهيكل الخشبي كان في الواقع على أرض مشتركة بسبب أن المستأجرين الأربعة هم أصحاب حقوق ملكية حرة.

وكانت بيلاري قد اشتكت جارها بأنه وجه لها مضايقات وإهانات خلال الفترة بين فبراير وأغسطس العام الماضي ولم تدنه المحكمة بذلك.