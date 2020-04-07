سنغافورة: اقتصادنا يمر بأسوأ فترة ركود على الإطلاق

أعلنت السلطة النقدية في سنغافورة، اليوم الخميس، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2020.



وقال المدير الاداري للسلطة النقدية-الممثلة من الناحية العملية في البنك المركزي- رافي مينون، إن اقتصاد سنغافورة يمر بأسوأ فترة ركود منذ الاستقلال.



وصنف "مينون" السفر والتشييد والتجزئة، بين القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من فرض إغلاق محلي لمدة شهرين.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس، تسجيل 248 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي التراكمي في البلاد إلى أكثر من 47 ألف حالة.



ويشار إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في سنغافورة كانت بين العمال المهاجرين من الذكور، الذين يعيشون في مهاجع مزدحمة.