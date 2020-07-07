الأدوية المغشوشة شبح موت يجوب دول غرب إفريقيا

يعد منظر بيع الأدوية في الشوارع النيجيرية، مشهدا مألوفا دون الحاجة للذهاب للصيدليات لشرائها، وكذلك الحال لمعظم دول غرب إفريقيا؛ ما فتح ثغرة للمنتفعين لسهولة تسريب أدوية مزيفة رخيصة للأسواق دون رقابة مشددة، والضحية حياة الناس.

ونقل موقع "غانا ويب" عن محمد أباديد مدير هيئة الحفاظ على حقوق الملكية التجارية بنيجيريا، أن الأمر أصبح أشد خطورة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ضبط فريق الهيئة 30 مليون قرص دواء مزيف في أسبوع فقط.

وأضاف أباديد أنه في أحد الأسابيع تم الإمساك بشنة ترامادول مزيفة في أحد المطارات، وضبط كمية كبيرة من عقار مرتبط بعلاج كورونا في أحد الموانئ.

ويذكر أن أحد أكبر حوادث الموت بالأدوية المغشوشة وقعت في نيجيريا عام 2009، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 طفلا، ولم يتم ضبط إلا متهمين اثنين.

وتقول الطبيبة إلورا روبرت في لاغوس النيجيرية، إن شح أدوية السرطان والمضادات الحيوية سيسبب طفرة بشرائها من الشوارع وتعريض الناس لخطر الدواء المزيف.

ولإيقاف الأمر، نشرت الأمم المتحدة وهيئة الجمارك العالمية فرق مختصة لمكافحة تلك الجريمة بغرب إفريقيا.

ويقول بوب دانبيرغ، أحد أعضاء الفريق الأممي، إن العصابات تتفنن في تسريب تلك الأدوية عبر الموانئ لدرجة تمويه 100 كيلو من الأدوية المغشوشة في صناديق تبرعات.

وأضاف دان بيرغ، أن أكثر الموانئ استقبالا لجرائم الأدوية المغشوشة هما مينائين في دولتي بنين وتوجو، ليتم بعدها تصريف الأدوية لبوركينافاسو ونيجيريا والكاميرون وغيرها.

ولم يقف الجميع مكتوفي الأيدي، إذ قرر أوتبايو ألونج، النيجيري الذي دخل في غيبوبة تقارب الشهر بسبب تلك الأدوية، إنشاء شركة متخصصة لكشف الأدوية المغشوشة باستخدام التكنولوجيا، وهو مصر على الاستمرار رغم تهديدات القتل من عصابات الأدوية المغشوشة.

ويذكر أن ضرر تلك الأدوية كبير ويكفي أنها تسبب 116 وفاة سنويا لمتناولي العقار المزيف لعلاج الملاريا بدول إفريقيا السمراء.