الحنين للوطن بوقت كورونا يدفع شاب للسفر 2000 ميل بدراجته

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شعر كليان بابا ديميتريو طالب هندسة الكهرباء اليوناني، بالحنين للوطن عند انتشار كورونا وتوقف الدراسة فى بلد غربته سكوتلندا ففكر ببساطة برحلة الـ2000 ميل، والتب علمته الكثير على متن دراجته.

ويقول "كليان"، لصحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية، إن إغلاق الطيران ووسائل المواصلات هو ما دفعه لرحلته.

وفى نهاية مايو حزم كليان أمتعته وعلى رأسها الهاتف النقال والباور بانك بينما لم يجد مساحة لكتابه المفضل بالحقيبة بينما أخذ أيضًا بعض الطعام والمياه وخيمة تقيه تقلبات الجو.

وعن أول أيام رحلته يقول "كليان"، إنه شعر بالندم الشديد بسبب توهانه في الطريق وتلف عجلة الدراجة لدرجة جعلته يبكي.

ويضيف إنه كان قرر قطع 125 ميلًا يوميًا ولكن الواقع أثبت له أن 75 ميلًا هي أقصى طاقته.

وفى أسبوعه الأول وصل مدينة ليدز بإنجلترا ليستريح فى منازل الأصدقاء؛ وليعبر بعدها الحدود الهولندية وهى نقطة اللا عودة التى يتحتم عليه فيها الاستمرار.

وبعد أيام وصل كليان لألمانيا ليقيم في أحواش بعض المعارف خوفًا من العدوى.

ويقول كليان إن من أهم المحطات في رحلته زيارته منزل جدته التي لم يراها منذ سنين في ستاتجارد، وليقيم عندها أسبوعًا للاستراحة وود جدته.

وبعد عبور 5 دول فى 48 يومًا بمسافة 2000 وصل كليان وطنه اليونان ليلتقى بعائلته نهاية يونيو.