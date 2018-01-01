كيف تحافظين على نضارة بشرتك أثناء الحمل؟

لا شك أن كل امرأة تمر بالعديد من التغييرات العاطفية والجسدية أثناء فترة الحمل؛ إذ تفقد نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات، مما يؤثر على بشرتها بشكل كبير، ولذلك فإن اتباع روتين الرعاية الذاتية سيساعدك على العناية ببشرتك أثناء الحمل وبعده.

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الخطوة الأولى للحفاظ على بشرتك هي اعتماد روتين آمن للعناية بالبشرة أثناء الحمل، حيث قالت الدكتورة سوبهاشيني: "قد لا يكون روتينك القديم للعناية بالبشرة مناسبًا؛ بسبب التغييرات التي تتعرض لها بشرتك خلال فترة الحمل"، وفقا لما ذكره موقع "جولف نيوز" الأمريكي.

وأضافت أن معظم النساء تعاني من تغيرات في الجلد مثل: جفاف الجلد المسبب للحكة والطفح الجلدي وحب الشباب واحمرار البشرة وعلامات التمدد "ستريش ماركس".

وتابعت سوبهاشيني: "أثناء فترة الحمل تغدو البشرة أكثر حساسية، ولذلك فإن كل ما تحتاجينه هو الالتزام بروتين آمن للعناية بالبشرة؛ حيث إن التدليك الجيد والترطيب المنتظم من أيسر السبل التي يمكنها أن تساعد في الحفاظ على الجلد".

وقالت سوبهاشيني، إن هناك بعض النصائح للروتين اليومي للعناية بالبشرة مثل تدليك البشرة وترطيبها فور الاستيقاظ في الصباح وقبل الخلود إلى النوم أيضا؛ إذ يساعد ترطيب بشرتك في الصباح على الحفاظ على تغذية بشرتك ونضارتها طوال اليوم.

وأوضحت أن التدليك يساعد على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من جفاف الجلد، كما أنه يخفف آلام الإجهاد والتوتر ويساعد على تجديد شباب بشرتك، مشيرة إلى أن التدليك كل يوم قبل النوم أو الاستحمام بزيت الصبار وأشفاغاندا أو زيت الزيتون، يساعد على الشعور بالراحة.

وأردفت أن ترطيب بشرتك في الصباح يحافظ على تغذية البشرة طوال اليوم، ومن الأفضل استخدام كريم آمن بمكونات طبيعية للجسم مثل زبدة الكاكاو والجلسرين؛ حيث إن الحفاظ على توازن الرطوبة في الجلد، يؤدي إلى ترطيب ونعومة البشرة والحفاظ على نضارتها، كما أنه يقلل من الحكة التي تحدث بسبب الجفاف.

وأكدت أن اتباع النصائح السابقة تساعد على الحفاظ على بشرتك خالية من العيوب، إضافة إلى التحكم في علامات التمدد التي تعاني منها أغلب النساء أثناء الحمل، مشيرة إلى أن أفضل علاج لها هي المنتجات الطبيعية كالأعشاب والزيوت.