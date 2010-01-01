طلبات إعانة البطالة الأمريكية تواصل التراجع للأسبوع الخامس عشر على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس، أن للأسبوع السابع عشر على التوالي منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" في الولايات المتحدة في مستهل مارس الماضي، ما زال عدد المتقدمين للحصول على إعانة ضد البطالة لأول مرة يتجاوز المليون شخص، حسبما نشرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.



وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الخامس عشر على التوالي لكنها لا تزال أعلى مليون طلب للأسبوع السابع عشر على التوالي، إذ أنه بالرغم من تخفيف قيود الإغلاق المطبقة بسبب "كورونا" إلا أن الاقتصاد لم يستعد نشاطه بشكل كامل.



وأظهرت بيانات وزارة العمل، تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 1.300 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يوليو، في حين كان من المتوقع تراجعها إلى 1.25 مليون.



كما تراجع متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي، إلى 1.375 مليون طلب.



وأظهرت البيانات أيضا أن عدد المطالبات المستمرة، وهو عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة لأسابيع متتالية، انخفض إلى 17.33 مليون.



جدير بالذكر أن المطالبات بلغت 1.57 مليون في الأسبوع الأول من يونيو الماضي و3.18 مليون في الأسبوع الأول من مايو الماضي، وارتفعت الطلبات إلى ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس الماضي.



ورسم مستوى المطالبات صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع اتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.