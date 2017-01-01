لا تزال العديد من الدول تواجه الصعوبات والتغيرات من أجل عودة الحياة لما كانت عليه قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم، وكذلك الأفراد الذين يحاولون العودة إلى حياتهم تدريجيا وسط مخاوف من العدوى، ومطالبات بالتعايش مع الفيروس الذي لا يبدو، ووفقا للتقديرات المتفائلة، أنه سيغادرنا هذا العام.

وفي الوقت الحالي يعاني كثير من الناس أزمة فقدان وظائفهم أو خسائر كبيرة في أعمالهم الخاصة أو تقليص من رواتبهم الشهرية بسبب الظرف الذي يمر به كل الدول العالم جراء محاولات التصدي لتفشي وباء كورونا.

وبينما تم حماية العديد من هذه الوظائف من خلال المخططات للعديد من حكومات العالم، هناك بالفعل إشارات إلى أن أعدادًا كبيرة منهم لا تزال في خطر، ولكن ماذا عليك فعله إذا كنت قد فقدت عملك وتريد العودة؟

- البحث عن وظيفة أكثر أمنا

هناك بعض المجموعات من الأشخاص الذين تضرروا بشكل خاص، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مجال السياحة والفنادق والترفيه والتسلية.

كما وجد الأشخاص الذين يعملون بشكل مستقل أو أصحاب الدخل اليومي أن كمية هائلة من عملهم قد جفت مع قيام الشركات بإغلاق أو خفض الميزانيات.

تقول سارة كولز، محللة التمويل الشخصي من شركة الاستثمار هارجريفز لانسداون "يؤكد واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا (17٪) أن هذه الأزمة أقنعتهم بضرورة البحث عن وظيفة أكثر أمانًا".

ويظهر البحث الأخير أن هذا يرتفع إلى واحد من كل ثلاثة (30٪) ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا.

وتضيف كولز: "لقد أصبح البحث عن عمل أمر أكثر صعوبة، لأن عدد الوظائف المعلن عنها قد انخفض بشكل ملحوظ، أمامنا بعض الشهور غير الآمنة بشكل رهيب، لذا قد يكون من الجيد البدء في تجهيز نفسك إلى تغيير مجالك وتصبح أكثر مرونة إذا فقدت وظيفتك".

- عمل سيرة ذاتية جيدة

في ظل فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم يكون هناك إقبال كبير على الوظائف المتاحة، فما الذي يجعل صاحب عمل أو مدير شركة قبولك دون غيرك؟

تحتاج إلى إنشاء سيرة ذاتية مميزة توضح تاريخ عملك وخبرتك، وتخصص نسخة تناسب كل وظيفة تتقدم لها.

بمجرد أن تكون لديك سيرة ذاتية جاهزة للعمل، تأكد من التحقق عدم وجود أي أخطاء إملائية والنحوية.

- استعن بمواقع تساعدك

"لينكد إن" يعتبر أقل منصات التواصل الاجتماعي إثارة، ولكن جميع أنواع الشركات تعلن عن وظائف شاغرة على الموقع، وستساعد الشركات على الوصول إليك أيضًا، ولكن تأكد من أن ملفك الشخصي احترافي وحديث.

- تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

هناك فرصة لأن يبحث أصحاب العمل عنك عن طريق صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب عليك التأكد من أنها مناسبة لعيني الرؤساء المحتملين.

وإذا كانت لديك حسابات خاصة ، فتأكد من مراجعة الإعدادات مرة أخرى لتحديد من يمكنه رؤيتها.

قبل أن تنشر أي شيء عام، خذ ثانية للتفكير فيما إذا كنت سعيدًا بقيام صاحب العمل في المستقبل برؤية حسابك أم لا.

قد تكون هذه النكات والصور الشخصية التي تنشرها ممتعة بين الأصدقاء والعائلة ولكنها ليست مناسبة لعالم العمل الاحترافي.

- كن مرنًا في اختيار مجال عملك

ربما يكون عدد الوظائف الشاغرة في مجال الرعاية الصحية المعلن عنها قد زاد في الفترة الأخيرة عن أي قطاع آخر، ولكن يجب النظر فيما إذا كان لديك أي مهارات يمكنك تطبيقها في صناعات مختلفة، وما إذا كان يمكنك التحول إلى مجال يزداد الطلب عليه، على الأقل في الوقت الحالي.

يمكن نقل العديد من المهارات تمامًا من مجال إلى أخر، ما عليك سوى أن تكون ذكيًا في كيفية تقديمها في سيرتك الذاتية وفي المقابلات.

- حقق معادلة الانتشار

لا تبحث على وظيفة بعينها وحسب، بل يجب أن تكون مستعدًا للذهاب عبر مواقع الوظائف كل يوم وارسال سيرتك الذاتية لكل مكان متاح.

لا تكتفي فقط بإرسال طلب واحد في اليوم، فكلما أرسلت أكثر كانت فرصة حصولك على وظيفة أفضل.

يمكن أن يكون محبطًا للغاية من خلال إعلانات الوظائف التي لا نهاية لها والتقدم بطلب والرفض، لكن استمر، سيؤتي ثماره - فقط تأكد من مراعاة الكثير من فترات الراحة وبعض التمارين ولا تستسلم.