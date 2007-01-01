46 مليار دولار لقطاع الصناعة الفرنسي ضمن خطة تحفيز حكومية

قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس للنواب الفرنسيين، اليوم الأربعاء، إن قطاع الصناعة في البلاد سيتلقى 40 مليار يورو (46 مليار دولار) في إطار خطة تحفيز اقتصادي حكومية لمساعدته في أن يقف على قدميه مجددا عقب الخسائر التي تكبدها جراء جائحة فيروسك كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاستيكس قوله اليوم الأربعاء، إن الاستثمار جزء من 100 مليار يورو إضافية ستوجه للإنفاق، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف تحويل فرنسا إلى أكثر اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية في أوروبا.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة في نهاية أغسطس المقبل عن خطة تحفيز الاقتصادي الفرنسي، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، على المدى الطويل.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق إنه سيتم إنفاق 460 مليار يورو لدعم الاقتصاد الفرنسي خلال فترة الإغلاق، وبعدها، بما يشمل إجازات تمولها الدولة، وتخفيضات ضريبية وقروضا للشركات.