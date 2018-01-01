قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن «حادث غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل كان بمثابة مصيبة بالنسبة لنا».

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الخميس، أنه «تم البدء في بناء سور حديدي شفاف بطول الشاطئ البالغ كيلو و800 متر؛ لمنع التسلل إليه، وفرض السيطرة الكاملة عليها».

وأوضح «انتقلت ثلاث مرات إلى مكان الحادث منذ وقوعه يوم الجمعة الماضي، ونسقنا مع قوات الإنقاذ النهري والبحري، وتم بالفعل انتشال عشر جثامين، ولم يتبق سوى جثمان لصبي واحد لم يتم انتشاله حتى الآن».

وأشار إلى أن «شاطئ النخيل كان مغلقًا بالفعل، خلال الفترة الماضية، في ضوء إجراءات مجلس الوزراء بإغلاق جميع الشواطئ العامة، لكننا فوجئنا بغرق 11 شخصًا به».

ولقى 11 شخصًا مصرعهم غرقًا، يوم الجمعة الماضي، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ«شاطئ الموت»، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم شخص واحد مازال مفقودًا حتى الآن.