تجربة افتراضية ممتعة لجماهير فورمولا 1

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سيستمتع جمهور بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بتجربة مشاهدة افتراضية جذابة خلال جائحة كوفيد-19، بعد توقيع شراكة مع منصة زووم فيديو كوميونيكيشنز الأمريكية لخدمات الاتصالات المرئية.

وتوفر الخدمة للمشاهدين إمكانية متابعة ما يحدث في مرآب الفريق ومشاهدة خط البداية والنهاية وحارة الصيانة والكواليس في المنطقة الخلفية ومقابلات حصرية مع السائقين.

وقال بين بينكاس مدير الشراكات التجارية في فورمولا 1 في بيان "ندرك الفرصة التي عرضها زووم علينا وهي نقل تجربة رياضية حية للجماهير رغم أن السباقات تقام خلف أبواب مغلقة".

وعلى الأرجح سيتم توفير خدمات ترفيهية إضافية في السباقات المقبلة بالتوافق مع قواعد الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهد الموسم الحالي سباقين في النمسا حتى الآن ضمن جدول مبدئي يتضمن ثمانية سباقات في أوروبا بدون حضور الجماهير.

ويقام السباق الثالث لموسم 2020 يوم 19 يوليو تموز الجاري في حلبة هنجارورينج بضواحي بودابست.