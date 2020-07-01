أفادت دراسة الدخل الوطني للأفراد والاستجابة السريعة لجائحة كورونا في جنوب إفريقيا، بأن نسبة المجاعة بين البالغين تفوق الأطفال بـ7%؛ ما يدل على تصرف فدائي ضد الجوع تقوم به الأمهات خاصة وبجانبهن الآباء لوقاية الأطفال من الجوع.

وتقول نومفيلا ندلوفو، والدة لـ4 أطفال لصحيفة "ديلي مافريك"، إن بوسعها تحمل ألم الجوع، لكنها لا تقدر على رؤية أبنائها جائعين، مضيفة أنها تكذب يوميا على أبنائها الذين يلاحظون تدهور صحتها؛ لعدم إيذائهم بالواقع الأليم.

وتوضح خبيرة الأمن الغذائي، تريسي ليجر، أن عبء الجوع يقع أكثر على الأمهات من الآباء؛ نظرا لكثرة الأعمال المنزلية المرهقة بجانب الجوع، كما أنهن باستمرار تنتظرن انتهاء الأطفال من الطعام لبدء الأكل، مضيفة أن لذلك الجوع أثر طويل المدى على الأمهات، مثل ارتفاع الإصابات بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط بسبب سوء التغذية والتوتر الدائم.

ونومفيلا نفسها، وهي لم تتجاوز 33 عاما، مريضة بضغط الدم.

وبجانب أمراض سوء التغذية، تصيب الأمراض النفسية الأمهات، وفقا لما ورد في دراسة لجامعة بريتوريا، كما أن السبب الأكبر للاكتئاب بين النساء قليلات الدخل بجنوب إفريقيا هو "هم البحث عن طعام للأبناء".

ويقول دير فان، أحد المشاركين في إعداد الدراسة الأخيرة بجائحة كورونا، إن حماية الأمهات للأطفال من الجوع لا تجدي نفعًا لفترة طويلة، إذ أفادت الدراسة بأن استمرار تعرض الوالدين للجوع لمدة أسبوع؛ خفّض عدد الأمهات والآباء القادرين على إطعام أبنائهم من 47% لـ33% فقط، وذلك نظرا لانعدام كل مصادر المال من ديون وبيع للمدخرات.