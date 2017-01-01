محمد علي خير: قناة الجزيرة تعاملت بطريقة «كيد النسا» في تغطية ملء سد النهضة

هاجم الإعلامي محمد علي خير، قناة الجزيرة القطرية خلال تغطيتها أحداث أمس المتعلقة ببدء إثيوبيا ملء سد النهضة والتي شهدت حالة من الشماتة، قائلا: «الجزيرة تعمل في ملف سد النهضة منذ إعلان بدء ملء السد بشغل كيد النسا، وأفردت ساعات على شاشتها لهذا الأمر».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن قطر تشمت في الأزمات التي تتعرض لها مصر، لافتًا إلى أن «إعلامها معادي لمصر وطننا وليس معاديا للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد أن «قطر على أتم استعداد أن تحول صندوقها الاستثماري إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ من أجل كسر الجيش المصري وتحطيم الدولة المصرية»، موضحًا أن «قطر دويلة لا يوجد لها ما يدعوها للاحتفال بيوم عيد قومي».

وسخر «خير» من احتفاء قناة الجزيرة بتغطية ملء سد النهضة، متابعًا: «توقعت أن تعلن الجزيرة أن يوم ملء سد النهضة هو يوم عيد قومي في قطر، لأنه لا يوجد تاريخ لديها، وشارع رمسيس موجود قبل قيام دولة قطر وده ليس استهزاء ولكن حقيقة».

ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

ونفى وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، التصريحات المنسوبة له، عصر أمس، والتي نشرتها الإذاعة الإثيوبية حول بدء ملء سد النهضة الإثيوبي.

وكانت هيئة الإذاعة الإثيوبية قد نقلت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات لبيكيلي أدلى بها في مؤتمر صحفي، اليوم، قال من ضمنها إن "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط ولكن أيضًا لمصلحة الأجيال القادمة"، على حد تعبيره.

وتابع أنه "تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان"، على حد قوله.

ونسبت الإذاعة المحلية الرسمية لبيكيلي إعلانه عن بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وأنه كشف أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية حول السد دقيقة.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قد أفادت أمس الأول، بأن صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة تظهر أنه قد بدأت عملية الملء.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الصور التقطها القمر الصناعي سينتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو الجاري.