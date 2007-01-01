أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة السيارات: الأسرة خافت في بادئ الأمر

قالت ريهام البارودي، أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة السيارات، إن الأسرة خافت في بادئ الأمر من عملها في الورشة، مشيرة إلى أنهم كانوا قلقين من تعرضها للمشاكل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أنها كانت فضولية للتعرف على أجزاء السيارات المختلفة، لافتة إلى أنها عملت في المجال لمدة خمس سنوات.

وأشارت إلى أنها كانت تتصل بالمصنع الأم عند حدوث أي مشكلة؛ للاستفسار عن كيفية حلها، قائلة إنها الآن تتولى منصب مدير الضمان للشركة على مستوى الصعيد.

وأوضحت أن تولي الضمان مهمة صعبة وأصعب من مجالي الصيانة وقطع الغيار؛ لأنه يتطلب رفع تقارير لشكاوى العملاء بمصطلحات إنجليزية، متابعة أن الأمر احتاج لمجهود ومذاكرة.