 الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء ترامب - بوابة الشروق
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الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء ترامب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 3:49 م
نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف وجود خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الخميس- ردًا على سؤال للصحفيين حول رغبة ترامب في مقابلة بوتين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "حسب تقديراتي هذه ليست تصريحات رسمية، إنها نوع من التكهنات الصحفية، ولا توجد خطط جوهرية في هذا الصدد".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين لا يخطط لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لا يخطط للقاء ترامب".

يُذكر أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

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