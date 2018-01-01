الفاتيكان ينشر إجراءات التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي بالأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية

نشر الفاتيكان، اليوم الخميس، قائمة طال انتظارها لإجراءات التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي بالأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية.

ويحث الكتيب، الذي أعدته جماعة الفاتيكان المسؤولة عن عقيدة الإيمان، القادة على أن يأخذوا على محمل الجد حتى أصغر المؤشرات على ارتكاب مخالفات.

ويقول الكتيب إنه يجب التحقيق بعناية في جميع الأدلة على الانتهاكات المحتملة، بغض النظر عن كيفية وصول الادعاءات إلى قادة الكنيسة، حتى لو ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحتوي الكتيب، واسمه "ميكام فيد باللاتينية" ويعني "تعال معي" ، على أكثر من 160 من المبادئ التوجيهية. وهو يكرر الدعوات التي وجهها الفاتيكان في وقت سابق بأن يتم الإبلاغ عن جميع التصرفات إلى سلطات الدولة في محاولة لـ "حماية القاصرين" من التعرض إلى مزيد من الانتهاكات.

كما يتناول الدليل كيفية حماية حقوق المتهم وكيفية التعامل مع المعلومات المضللة المحتملة.