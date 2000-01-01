مستشار النواب الليبي: تعنت الطرف الآخر سيؤدي لأن يكون الأمر عسكريا في البلاد

قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، عبدالحميد صافي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم هام وتاريخي، مشيرًا إلى عدم وجود فرق ما بين مصر وليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن «البرلمان الليبي قال إذا رأت الدولة الحاجة لتدخل القوات المصرية؛ لدعم الشعب الليبي من أجل نيل استقراره فإن الأمر سيتأتى ويكون».

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يطور ويعزز قواته وعداده بشكل كبير، إضافة إلى خوضه العديد من المعارك الكبيرة، قائلًا إن تعنت الطرف الآخر سيؤدي إلى أن يكون الأمر عسكريًا.

وتابع مستشار رئيس البرلمان الليبي: «نراهن على جيشنا، ونؤيد أن يكون معنا الجيش المصري لو كانت للضرورة أحكام»، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه أن يعي مسؤولياته نحو ليبيا.

ولفت إلى أن أمر رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا، موضحًا أن «السراج» ليس المفوض الأساسي في الكثير من المبادرات واللقاءات.

واستطرد: «لا يمكن أن نتوقع من هذه الشخصية أن تتعقل، ولا يوجد عقل يجلب الاستعمار لبلده مرة أخرى»، لافتًا إلى مراهنته على بسالة الجيش الوطني الليبي في المواجهة مع الأتراك.

وذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أجرى جولات عظيمة في روسيا وسويسرا وإيطاليا؛ لبحث الأزمة الليبية، مضيفًا أنه يدفع باتجاه مبادرة «إعلان القاهرة» باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مخرجات برلين.