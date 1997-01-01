ميركل ورئيس الوزراء الياباني يعربان عن قلقهما بشأن استقلال هونج كونج

أعرب كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن قلقهما بشأن استقلال جزيرة هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي في إطار الحكم الصيني.

وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس عقب مؤتمر عقد بتقنية الفيديو بين ميركل وآبي، إن الزعيمين "قالا إن مبدأ الحكم الذاتي لهونج كونج يمكن أن يتم تفريغه من مضمونه عبر قانون الأمن الوطني الذي أصدرته الصين مؤخرا".

كانت الصين أصدرت القانون نهاية يونيو الماضي ويتجه مضمونه ضد النشطاء في هونج كونج الذين تعتبرهم بكين مخربين وانفصاليين وإرهابيين.

كما أن القانون يضع "المشاورات السرية" مع أي قوى خارجية عرضة للعقوبة.

يخشى منتقدو القانون أن يقضي مضمونه على مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، الذي تدار به هونج كونج وهي مستعمرة بريطانية سابقة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997 ، حيث تخضع هونج كونج لحكم ذاتي يتيح حقوق التمتع بالحريات الخاصة.

وصدرت في ألمانيا أيضا دعوات بفرض عقوبات اقتصادية ضد الصين كرد فعل على إصدارها هذا القانون.

وعارض نوربرت روتجن خبير الشؤون السياسية بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هذه المطالب، وقال روتجن المرشح لرئاسة الحزب في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية لعدد غد الجمعة، إن الصين "كبيرة الحجم، ومتقدمة تكنولوجيا بصورة أكبر مما يمكننا أن نؤثر عليها بفرض عقوبات".