البنك الدولي يشيد بمساهمة روسيا في العمليات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن البنك الدولي أن مساهمة روسيا مهمة في العمليات العالمية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربًا عن أمله أن تحذو الدول الأخرى حذو موسكو.

وقال مدير برنامج البنك الدولي في روسيا، كريستوفر ميللر، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الخميس: "يسعدنا جدًا أن نرى كيف أن جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة يتقدم في روسيا، ونحن نرى أن موسكو تقدم مساهمتها الكبيرة في العمليات العالمية لتحقيق مهام التنمية المستدامة وأهدافها وتشارك بنشاط بين دول الأمم المتحدة في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "أود أن تحذو الدول الأخرى حذو روسيا، وأن تتعلم من مثال روسيا وتشارك في العمليات التعاونية، التي نطلقها في البنك الدولي والأمم المتحدة".

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، قدم يوم الثلاثاء الماضي مراجعة في إطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة عبر تقنية الفيديو.