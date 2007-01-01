محافظ الإسكندرية: لازال هناك صعوبة في استخراج جثمان «شادي» غريق شاطئ النخيل

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لازال هناك صعوبة في انتشال جثمان الشاب «شادي» غريق شاطئ النخيل، مؤكدًا أن فريق الإنقاذ النهري مازال يعمل يجري عمليات البحث للعثور على الجثمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأربعاء، أن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية متعاطف مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الأخير أبلغه بأنه سيرسل مجموعة إنقاذ نهري كبيرة غدًا الخميس؛ ليستمرون في البحث على مدار الساعة.

وأوضح أن اقتراح البعض بإرسال قارب حديدي أمام الصخور للمساهمة في الإنقاذ، حديث غير فني ولا يصلح؛ لأن القارب الحديدي يحتاج غاطس لمسافة كبيرة في العمق، ما يمثل خطورة على القارب والمتواجين به.

وأكد أنه لا يوجد بدائل لإجراءات البحث سوى التي تقوم بها فرق الإنقاذ النهري، لافتًا إلى أن عملية البحث عن جثمان غريق تستمر فقط لثلاثة أيام، وعلى الرغم من ذلك تعمل فرق الإنقاذ النهري على البحث عن الجثمان المفقود لليوم الرابع، وستستمر حتى اليوم الخامس غدًا.

وكان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، الجمعة الماضية، في الشاطئ، التابع لحي العجمي، بعد تسللهم إليه مبكرًا، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنع ارتياد الشواطئ، ولا يزال "شادي" مفقودًا، وجارِ البحث عن جثمانه، وتباشر النيابة العامة التحقيق؛ عقب تحرير محضرًا بالواقعة.