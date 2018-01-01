التحقيق مع شركة صينية استخدمت سبائك ذهب مزيفة للحصول على قروض

بكين - د ب أ

قالت شركة مجوهرات في مدينة ووهان الصينية، إن المسؤولين في الصين فتحوا تحقيقا في مزاعم بأن الشركة المدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية استخدمت سبائك ذهب مزيفة من أجل الحصول على قروض من لمؤسسات مالية صينية.

وأثارت تقارير نشرتها وسائل إعلام صيني الشهر الماضي تساؤلات حول ما إذا كانت شركة كينجولد للمجوهرات قد تعهدت بتقديم 83 طنا من الذهب، والتي تتكون أساسا مم سبائك النحاس، من أجل الحصول على القروض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم الإبلاغ عن هذه المسألة عندما تم إرسال بعض ما كان يفترض أنه ذهب لفحص جودته في وقت سابق هذا العام بعد أن فشلت الشركة في دفع الفائدة على قرض، وفقا لتقارير صينية.

وقالت كينجولد في تسجيل يحمل تاريخ، أمس الثلاثاء، إنه تم فتح تحقيق حكومي في "الحقائق المتعلقة بمزاعم معينة بشأن كفاءة وسلامة الذهب لدى المقرضين، والذي استخدم كضمان للقروض".

وفي تطور إضافي، قالت الشركة إنها لم تتمكن من توكيل محققين مستقلين للتحقيق في الأمر لأن جميع حساباتها المصرفية قد تم تجميدها "نتيجة لإجراءات قانونية متنوعة".