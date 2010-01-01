السويد: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بلا قيادة ولا تعمل بكامل طاقتها

قال نائب وزير الخارجية السويدي روبرت ريدبرج الذي سترأس بلاده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام المقبل، اليوم الخميس، إن المنظمة لا تعمل بكامل طاقتها لأنها ستفتقر إلى فريق الإدارة العليا في الأشهر المقبلة.

وعرض ريدبرج أولويات السويد بالنسبة للجهاز المسؤول عن الأمن والديموقراطية وحقوق الإنسان، والذي يتخذ من فيينا مقرا له قبل ثلاثة أيام من مغادرة الأمين العام للمنظمة توماس جريمنجر منصبه مع كبار المسؤولين المعنيين بمراقبة الانتخابات وحرية الإعلام والأقليات القومية.

وفى المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع والأسبوع السابق له، لم تتمكن الدول الاعضاء الـ 57 من الموافقة على تمديد فترة ولاية عمل المسؤولين الأربعة إلى ما بعد نهايتها يوم السبت المقبل .

وقال ريدبرج إن "عملهم حيوي ، لمنع الصراعات من خلال دعم الديمقراطية والإعلام الحر وحماية الأقليات القومية".

وأعرب ريدبرج عن أمله في أن تتمكن دول المنظمة من التوصل إلى اتفاق حول تعيين خلفاء لهم بحلول ديسمبر المقبل "حتى تتمكن المنظمة من استئناف عملها بالكامل".

وبدأ الجمود الدبلوماسي الحالي عندما منعت أذربيجان وطاجيكستان إعادة تعيين الفرنسي هارلم ديزير، مراقب حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ الذي انتقد مرارا الوضع في كلا البلدين.