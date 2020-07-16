جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 200 ألف و890 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 200 ألف و890 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9080 حالة. وتعافى 186 ألف شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ألمانيا تجاوز 200 ألف إصابة.

وأوضح المعهد صباح اليوم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في المانيا بلغ حتى الآن 200 ألف و260حالة على الأقل.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

وتوفى إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا 9078 شخصا، وفقا لبيانات المعهد، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الأربعاء بإجمالي سبعة أشخاص.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز 186 ألفا و400 شخص الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى صباح اليوم الخميس.

وتشير تقديرات المعهد أيضا إلى أن عدد إعادة إنتاج الفيروس بلغ أمس الأربعاء 02ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 06ر1، ويعني ذلك أن كل مصاب بالفيروس يمكنه نقل العدوى إلى شخص آخر تقريبا.