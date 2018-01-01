إنقاذ 160 سلحفاة بحرية من فخ قمامة بلاستيكية قاتل

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أنقذ نشطاء بيئيون، أمس الأربعاء، 160 سلحفاء بحرية على شواطئ بنجلاديش بينما كانت عالقة فى كومة من البلاستيك وزنها 51 طنا.

وذكرت قناة "فرانس 24" إن الواقعة أسفرت عن نفوق 30 سلحفاة والتى تم دفنها.

ويقول ناظم الهدي مدير فرع إدارة البيئة بالمنطقة، إن تلك الواقعة لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأضاف أسد الزمان سيام ناشط بيئى بجمعية الفتيان الخضر، أن كثير من سلاحف ريدلى الزيتونية تبين بعد إنقاذها فقدانها لأطرافها ورؤوسها بسبب قطع البلاستيك لها.

وأوضح خبير السلاحف شيريير سيزار، أنه بعد إطلاق السلاحف لم تقدر على السباحة وعادت من جديد ما تطلب عمل مركز إعادة تأهيل لها.

ويذكر أن سلاحف ريدلى أقل أنواع السلاحف البحرية إنقراضا إلا أن معدلات تناقصها ارتفعت مؤخرا.