مانشستر يونايتد يتمسك بآماله في المشاركة بدوري الأبطال بثنائية في كريستال بالاس

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تمسك مانشستر يونايتد بحظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 0 على مضيفه كريستال بالاس اليوم الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 62 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45، فيما تكفل أنتوني مارسيال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

من جانبه، اكتفى ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه برايتون.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق تسع نقاط أمام برايتون، صاحب المركز الخامس عشر.

وتقدم برايتون بهدف حمل توقيع نيال موباي في الدقيقة 17، غير أن داني إنجز أحرز هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 66.