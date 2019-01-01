جامعة القاهرة تحتل المرتبة 308 عالميا والأولى أفريقيا في تصنيف لدين الهولندي 2020

الخشت: ترتيبنا ضمن أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة عالمية ونتطلع للأفضل

قالت جامعة القاهرة، إنها قفزت قفزة كبيرة بالتصنيف الهولندي "ليدن" "CWTS Leiden U" لعام 2020، لأفضل جامعات العالم، حيث المركز الـ 308 عالميًا والأول أفريقيًا لأول مرة، وتصدرت الجامعات المصرية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا هذا العام نحو 34 مركزًا عن تصنيف العام الماضي، متفوقة على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم، مشيرًا إلى أن التصنيف وضع الجامعة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم وهو ما يعد إنجازًا للجامعات والتعليم العالي المصري، ويظهر الجامعة في مصاف جامعات المتميزة عالميًا.

وأضاف أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات Clarivate وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها، موضحًا أن جامعة القاهرة تساهم في معدل النشر العالمي بعمق وفي القضايا الحيوية التي تؤدي إلى تصدر أبحاثها ضمن الفئة الأكثر إطلاعا عليها على المستوى الدولي.

وأكد أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة في كافة المناسبات.