ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الهند إلى 968 ألفا و876 حالة

أعلنت الهند، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 968 ألفا و876 حالة في عموم البلاد.

وأفادت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، بأن عدد المتعافين من هذا الوباء بلغ 612 ألفا و814، في حين توجد 331 ألفا و146 حالة نشطة في البلاد.