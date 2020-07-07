الكهرباء: 150 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها الوزارة في الأول من يوليو الجاري، تلقت حتى الآن نحو 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وأضاف البيان أن المنصة تستقبل أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، وعلى استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.